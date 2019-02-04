Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 27,57 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 27,57 liradan satıldı.


ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG 23,80 27,90 27,57 HTS
Yağlı PeynirKG 13,50 14,90 14,24 HTS
Tavuk EtiKG 7,66

18,00

16,70 HTS
YumurtaKG 0,59 0,59 0,59 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu

Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı Fiyat İndiriminin Ardından Çin'de iPhone Satışları Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:27:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]