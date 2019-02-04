Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 27,57 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 27,57 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|27,90
|27,57
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,50
|14,90
|14,24
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|7,66
|18,00
|16,70
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,59
|0,59
|0,59
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:24 Kaynak: AA
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