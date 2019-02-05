Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,44 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,44 liradan satıldı.


ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,00 32,00 31,44 HTS
Yağlı PeynirKG 9,00 15,22 14,23 HTS
Tavuk EtiKG 8,00

9,00

8,31 HTS
Kaşar PeyniriKG 19,45 27,78 20,29 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:17 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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