Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,44 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,00
|32,00
|31,44
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,00
|15,22
|14,23
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|8,00
|9,00
|8,31
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|19,45
|27,78
|20,29
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:17 Kaynak: AA
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