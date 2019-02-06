Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru üzümün kilogramı 5,79 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru üzümün kilogramı 5,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Kuru Üzüm
|KG
|5,79
|5,79
|5,79
|HTS
|Patates
|KG
|1,89
|1,89
|1,89
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,70
|2,70
|2,70
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:34 Kaynak: AA
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