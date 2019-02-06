Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru üzümün kilogramı 5,79 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru üzümün kilogramı 5,79 liradan satıldı.


ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
İnek SütüKG 1,00 1,00 1,00 HMS
Kuru ÜzümKG 5,79 5,79 5,79 HTS
PatatesKG 1,89

1,89

1,89 HTS
Kuru SoğanKG 2,70 2,70 2,70 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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