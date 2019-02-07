Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 64,95 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 38,00 52,00 46,54

ESKA
Et BüyükbaşKG 28,65 64,95

35,07 ESKS
Et BüyükbaşKG26,50 29,00

27,83 HTS
Et KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00

ESKS
Et KüçükbaşKG 33,00 33,28 33,05 HTS
YumurtaKG0,25 0,40 0,37 HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:44 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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