Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 64,95 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|52,00
| 46,54
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|64,95
|35,07
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|29,00
|27,83
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,28
|33,05
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,25
|0,40
|0,37
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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