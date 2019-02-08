Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HMS
|Yumurta
|ADET
|0,50
|0,50
|0,50
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:49 Kaynak: AA
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