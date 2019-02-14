Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|29,00
|29,00
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,50
|15,50
|15,50
|HTS
|Tereyağ
|KG
|33,50
| 33,50
|33,50
|HTS
|Patates
|KG
|1,90
|1,90
|1,90
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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