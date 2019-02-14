Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 29,0029,00

29,00HMS
Kaşar PeyniriKG 28,00 28,00 28,00 HTS
Yağlı PeynirKG15,50 15,50 15,50 HTS
TereyağKG33,50 33,50 33,50 HTS
PatatesKG1,90 1,90 1,90 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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