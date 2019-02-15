Erzurum Ticaret Borsası
10 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAM
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,00
|30,00
|29,24
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,00
|37,50
|36,99
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|8,67
|12,67
|11,06
|HTS
|Patates
|KG
|2,30
|2,30
|2,30
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|2,20
|2,20
|2,20
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: AA
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