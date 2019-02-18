Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

5 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,89 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,89 liradan satıldı.


ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,89 31,89 31,89 HTS
Civil PeyniriKG 13,42 15,00 13,49 HTS
Lor PeyniriKG 9,26 15,67 12,02HTS
Yağlı Peynir KG 14,90 14,90 14,90 HTS
PatatesKG 3,75 3,75 3,75 HMS
Kuru SoğanKG 6,00 6,00 6,00 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış


HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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