Erzurum Ticaret Borsası
5 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,89 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,89
|31,89
|31,89
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|13,42
|15,00
|13,49
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|9,26
|15,67
|12,02
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
|Patates
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
| 6,00
|6,00
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA
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