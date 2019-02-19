Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

21 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 37,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 37,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG25,5037,5029,07HTS
Civil PeyniriKG9,2615,7414,37HTS
TereyağıKG24,0036,0028,01HTS
Kaşar PeyniriKG17,0029,5020,88HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi

41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]