Erzurum Ticaret Borsası
55 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,00 ila 40,00 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,00 ila 40,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|18,00
|30,00
|22,39
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,72
|40,00
|28,79
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|11,57
|14,85
|11,62
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:05 Kaynak: AA
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