Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

55 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,00 ila 40,00 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,00 ila 40,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG18,0030,0022,39HMS
Et Büyükbaş

KG27,72

40,0028,79HTS
Yağlı PeynirKG16,0016,00 16,00 HTS
Kuru FasulyeKG11,57

14,85 11,62 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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