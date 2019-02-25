Erzurum Ticaret Borsası
56 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 57,14 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 57,14 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|30,00
|26,37
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|29,99
|57,14
|36,34
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
| 30,00
|30.00
|30.00
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31.00
|31.00
|31.00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1.00
|1.80
|1.12
|HMS
|Lor Peynir
|KG
|6.00
|8.33
|8.22
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:48 Kaynak: AA
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