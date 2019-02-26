Erzurum Ticaret Borsası
44 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|64,95
|41,95
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
| 33,00
|33.00
|33.00
|ESKS
|Kuru Soğan
|KG
|4,25
|4,25
|4,25
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Patates
|KG
|0,80
|3,30
|2,70
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:02 Kaynak: AA
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