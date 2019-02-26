Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

44 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,6564,9541,95ESKS
Et Büyükbaş

KG 30,0030,0030,00HTS
Et Küçükbaş KG 33,00

33.0033.00ESKS
Kuru SoğanKG 4,254,254,25HMS
Kuru SoğanKG 2,502,502,50HTS
PatatesKG0,803,302,70HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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