Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

45 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Kuru SoğanKG 5,505,50 5,50 HMS
Yağlı Peyniri

KG 8,17

11,44 9,81 HTS
Tavuk Eti KG8,33

16,34 10,90 HTS
YumurtaKOLİ16,00

16,00 16,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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