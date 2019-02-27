Erzurum Ticaret Borsası
45 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Soğan
|KG
|5,50
|5,50
|5,50
|HMS
|Yağlı Peyniri
|KG
|8,17
|11,44
|9,81
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|8,33
|16,34
|10,90
|HTS
|Yumurta
|KOLİ
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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