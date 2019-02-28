Erzurum Ticaret Borsası
34 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 34,00 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 34,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,50
|34,00
|29,53
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|31,00
|29,17
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|10,00
|16,00
|10,16
|HTS
|Patates
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: AA
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