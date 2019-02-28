Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

34 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 34,00 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 34,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,5034,0029,53HMS
Et Büyükbaş

KG25,5031,0029,17HTS
Civil PeynirKG10,0016,00 10,16HTS
PatatesKG3,00

3,00

3,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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