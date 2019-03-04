Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,49 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,49 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 43,0044,0043,49HTS
Kaşar PeyniriKG 20,0031,0024,43HTS
Lor PeynirKG 5,40

11.007,27HTS
Yağlı PeynirKG 11,6718,0014,82HTS
TereyağKG 23,0035,0029,04HTS
PatatesKG2,003,002,54HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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