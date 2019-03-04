Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,49 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,49 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|43,00
|44,00
|43,49
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|31,00
|24,43
|HTS
|Lor Peynir
|KG
| 5,40
|11.00
|7,27
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,67
|18,00
|14,82
|HTS
|Tereyağ
|KG
|23,00
|35,00
|29,04
|HTS
|Patates
|KG
|2,00
|3,00
|2,54
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:34 Kaynak: AA
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