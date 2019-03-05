Erzurum Ticaret Borsası
34 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 69 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 69 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
|38,13
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Kuru soğan
|KG
|1,50
|4,90
|3,05
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|3,90
|2,39
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: AA
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