Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

34 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 69 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 69 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,6569,0038,13ESKS
Et BüyükbaşKG 28,0028,00 28,00 HTS
Et KüçükbaşKG33,0033,00 33,00 ESKS
Kuru soğanKG 1,504,903,05HTS
TereyağıKG 40,0040,00 40,00 HTS
PatatesKG1,003,902,39HTS


ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:

HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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