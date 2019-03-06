Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 32 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 32 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|32,00
|28,84
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|8,00
|12,00
|10,22
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|14,00
|14,00
|14,00
|HTS
|Süzme Bal
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,50
|3,50
|3,50
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HMS
|Tereyağı
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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