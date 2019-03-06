Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 32 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 32 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 25,50

32,00 28,84 HTS
Civil PeyniriKG 8,00 12,00

10,22 HTS
Kaşar PeyniriKG21,00

21,0021,00 HTS
Lor PeyniriKG 3,00

3,00 3,00 HTS
Yağlı PeyniriKG 14,00

14,00 14,00 HTS
Süzme BalKG18,00

18,00 18,00 HTS
PatatesKG 3,50 3,50 3,50 HMS
Kuru SoğanKG 3,00 3,00 3,00 HMS
TereyağıKG 27,00 27,00 27,00 HTS


ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:

HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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