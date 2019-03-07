Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 52 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 52 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,00
|52,00
|20,34
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|33,00
|32,05
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
|73,00
|36,22
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|9,98
|13,00
|10,45
|ESKS
|İnek Sütü
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HMS
|Süzme Bal
|KG
|13,00
|14,00
|13,50
|HTS
|Patates
|KG
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA
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