Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 52 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 52 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 20,00 52,00

20,34 ESKS
Et KüçükbaşKG 31,81 33,00 32,05 ESKS
KavurmaKG 33,70 73,00 36,22 ESKS
Tavuk EtiKG 9,98

13,00 10,45 ESKS
İnek SütüKG1,50

1,50 1,50 HMS
Süzme BalKG13,00

14,00 13,50 HTS
PatatesKG 2,40

2,40 2,40 HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:

HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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