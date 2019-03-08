Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50-53,65 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50-53,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,50
|53,65
|39,49
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,58
|20,58
|20,58
|HTS
|Kavurma
|KG
|33,70
|73,00
|35,85
|ESKS
|Tereyağı
|KG
|16,00
|41,80
|20,30
|HTS
|Süzme Bal
|KG
|23,15
|23,15
|23,15
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:36 Kaynak: AA
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