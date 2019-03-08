Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50-53,65 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50-53,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,50 53,65

39,49 ESKS
Et BüyükbaşKG 38,00

38,00 38,00

HTS
Et KüçükbaşKG 33,00

33,00 33,00 ESKS
Kaşar PeyniriKG 20,58

20,58 20,58 HTS
KavurmaKG 33,70

73,00 35,85 ESKS
TereyağıKG16,00 41,80 20,30 HTS
Süzme BalKG23,15

23,15 23,15 HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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