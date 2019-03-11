Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 31 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 31 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 25,5031,0028,34HTS
Kaşar PeyniriKG 23,8031,0028,34HTS
Yağlı PeynirKG14,9015,0014,93HTS
PatatesKG 3,023,023,02HTS
Kuru soğanKG 6,006,006,00HTS
TereyağKG27,8035,0031,90HTS


HTS: Hazır Tüccar Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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