Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 31 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 31 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|31,00
|28,34
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|31,00
|28,34
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|15,00
|14,93
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Tereyağ
|KG
|27,80
|35,00
|31,90
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA
İran, Türkiye'nin Deniz Limanları İçin Kara Limanı Olmayı Hedefliyor
Acun Ilıcalı'nın TV 8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!
2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi
Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler