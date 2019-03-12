Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 25,50 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 25,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 23,5025,5023,94HTS
Kaşar PeyniriKG 21,3021,3021,30 HTS
Yağlı PeynirKG11,0011,3511,09HTS
PatatesKG 5,005,005,00HTS
İnek SütüKG 1,001,001,00HMS
TereyağıKG28,0028,7528,42HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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