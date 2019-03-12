Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 25,50 liradan işlem gördü.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 25,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,50
|25,50
|23,94
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,30
|21,30
|21,30
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,00
|11,35
|11,09
|HTS
|Patates
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Tereyağı
|KG
|28,00
|28,75
|28,42
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:24 Kaynak: AA
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