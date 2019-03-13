Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,65 69,00

36,60 ESKS
Et BüyükbaşKG 27,00 27,00 27,00 HMS
Et KüçükbaşKG 31,81 33,00 32,46 ESKS
KavurmaKG 33,70

33,70 33,70 ESKS
Tavuk EtiKG9,02

13,33 11,32 ESKS


ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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