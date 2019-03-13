Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
|36,60
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|33,00
|32,46
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
|33,70
|33,70
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|9,02
|13,33
|11,32
|ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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