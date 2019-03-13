Erzurum Ticaret Borsası

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA (TL) SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 28,65 69,00



36,60 ESKS Et Büyükbaş KG 27,00 27,00 27,00 HMS Et Küçükbaş KG 31,81 33,00 32,46 ESKS Kavurma KG 33,70



33,70 33,70 ESKS Tavuk Eti KG 9,02



13,33 11,32 ESKS

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ESKS: Et ve Süt Kurumu SatışHMS: Hazır Müstahsil Satış