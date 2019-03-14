Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilosu 2,50 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilosu 2,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|29,00
|29,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|28,75
|28,75
|28,75
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,40
|1,40
|1,40
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:15 Kaynak: AA
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