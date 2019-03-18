Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tüccar SatışHMS: Hazır Müstahsil SatışESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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Kayıp Olan Alzheimer Hastası Donmuş Bir Vaziyette Bulundu

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