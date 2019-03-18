Erzurum Ticaret Borsası
43 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
| 33,00
| 33,00
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|29,00
|29,00
| ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|31,00
|31,44
|31,13
|HTS
|Kavurma
|KG
|33,70
|73,00
|36,11
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:50 Kaynak: AA
Kayıp Olan Alzheimer Hastası Donmuş Bir Vaziyette Bulundu
İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı
Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu