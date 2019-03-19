Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,32 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,32 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|32,00
| 32,00
| 32,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,50
|2,32
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|26,29
|20,25
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|11,00
| 11,00
|11,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,67
|11,67
|11,67
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:35 Kaynak: AA
Alper Potuk'un Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı
A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı