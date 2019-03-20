Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 30 ila 38,50 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 30 ila 38,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|37,50
| 38,50
| 37,58
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|40,00
|33,53
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|30,00
| 30,00
|30,00
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
| 30,00
|29,54
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|15,00
| 15,00
| 15,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,00
|28,50
|13,10
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:17 Kaynak: AA
Marketlerde Yöresel Ürünler İçin Raf Zorunluluğu Geliyor
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler