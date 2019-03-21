Erzurum Ticaret Borsası
55 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
| 37,50
| 34,23
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|15,02
| 16,03
|15,50
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|10,60
| 10,60
|10,60
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
| 7,75
| 8,33
| 7,77
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|5,44
|15,00
|12,57
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:46 Kaynak: AA
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