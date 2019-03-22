Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
|41,45
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,24
|29,80
|24,73
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,85
|48,15
|33,59
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,80
|22,80
|22,80
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,30
|1,05
|HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:29 Kaynak: AA
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