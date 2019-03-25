Erzurum Ticaret Borsası
34 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18 ila 40 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|27,72
|40,00
|31,86
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|18,00
| 29,00
|23,65
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|37,00
|32,87
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,00
|30,00
|21,57
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,11
| 13,33
|11,50
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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