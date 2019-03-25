Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

34 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18 ila 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18 ila 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 27,72 40,00 31,86 HTS
Et BüyükbaşKG 18,00 29,00 23,65 HMS
Et KüçükbaşKG 32,00 37,00 32,87 HMS
Kaşar Peyniri KG 18,00 30,00 21,57 HMS
Yağlı PeynirKG 11,11 13,33 11,50 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı 2018 Yılı İşsizlik Oranı Belli Oldu Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:10:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]