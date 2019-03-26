Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

9 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 - 39,60 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 - 39,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 27,0030,0028,07HMS
Et BüyükbaşKG 39,6039,60 39,60 HTS
PatatesKG 2,203,022,60HTS
Kaşar PeyniriKG 25,8031,0030,44HTS
Yağlı PeynirKG12,9615,0014,13HTS


HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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