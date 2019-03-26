Erzurum Ticaret Borsası
9 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 - 39,60 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 - 39,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|30,00
|28,07
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|39,60
|39,60
|39,60
|HTS
|Patates
|KG
|2,20
|3,02
|2,60
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|25,80
|31,00
|30,44
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,96
|15,00
|14,13
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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