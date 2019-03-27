Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,6552,0036,00ESKS
Et BüyükbaşKG 33,0033,00 33,00 ESKS
KavurmaKG33,70 33,70 33,70ESKS
PatatesKG2,20 2,20 2,20 HMS
Kuru SoğanKG2,502,50 2,50 HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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