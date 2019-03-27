Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|52,00
|36,00
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
| 33,70
| 33,70
|ESKS
|Patates
|KG
|2,20
|2,20
|2,20
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:27 Kaynak: AA
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