Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|34,00
|29,86
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
| 34,00
| 34,00
| 34,00
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HMS
|Civil Peyniri
|KG
|10,00
|13,00
|11,38
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:28 Kaynak: AA
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