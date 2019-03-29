Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,0034,0029,86HMS
Et KüçükbaşKG 34,00

 34,00 34,00HMS
İnek SütüKG1,501,50 1,50 HMS
Civil PeyniriKG10,0013,0011,38HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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