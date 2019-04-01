Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,50 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 29,50 29,50 29,50 HMS
Kaşar PeyniriKG 24,00 31,22 24,64 HTS
Civil PeynirKG18,04 18,04 18,04 HTS
Yağlı PeynirKG13,50 15,00 13,80 HTS
TereyağKG30,02 35,02 34,21 HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:42 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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