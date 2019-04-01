Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,50 liradan işlem gördü.
Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,50
|29,50
|29,50
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|31,22
| 24,64
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|18,04
| 18,04
| 18,04
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,50
|15,00
|13,80
|HTS
|Tereyağ
|KG
|30,02
|35,02
|34,21
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:42 Kaynak: AA
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