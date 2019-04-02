ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 21,75 29,00 25,29 ESKA Et Büyükbaş KG 28,65 69,00 40,07 ESKS Et Büyükbaş KG 34,00 34,00 34,00 HTS Et Küçükbaş KG 33,00 33,00 33,00 ESKS Tavuk Eti KG 10,37 13,33 12,27 ESKS

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 69 liradan işlem gördü.ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliESKS: Et ve Süt Kurumu SatışESKA: Et ve Süt Kurumu Alış