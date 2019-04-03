Erzurum Ticaret Borsası
26 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|36,00
|36,00
|36,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
| 18,86
| 27,00
| 19,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,26
|16,00
|10,63
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,52
|0,55
|0,53
|HTS
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:59 Kaynak: AA
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