Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

26 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 36,00 36,00 36,00 HTS
Kaşar PeyniriKG 18,86

 27,00 19,00 HTS
Yağlı PeynirKG9,26 16,00 10,63 HTS
YumurtaKG0,52 0,55 0,53 HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:59 Kaynak: AA

Ekonomi
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