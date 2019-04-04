Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 - 49,95 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 - 49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,65 49,95 38,67 ESKS
Et BüyükbaşKG 25,50 25,50 25,50 HTS
Et KüçükbaşKG31,81 31,81 31,81 ESKS
Kaşar PeynirKG25,00 25,00 25,00 HMS
TereyağıKG31,00 31,00 31,00 HTS


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
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