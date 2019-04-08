Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 32 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 32 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,00
|32,00
|31,44
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,00
|31,02
|26,42
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,50
|22,00
|17,29
|HTS
|Tereyağ
|KG
|27,80
|44,00
|35,18
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:47 Kaynak: AA
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