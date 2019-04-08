Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 32 liradan işlem gördü.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 32 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 25,0025,0025,00HMS
Et BüyükbaşKG 31,0032,0031,44HTS
Et KüçükbaşKG33,0033,0033,00HMS
Kaşar Peyniri KG 21,0031,0226,42HTS
Yağlı PeynirKG 14,5022,0017,29HTS
TereyağKG27,8044,0035,18HTS


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili


HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:47 Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi
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