Erzurum Ticaret Borsası
28 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı.
Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
| 26,00
|26,00
|HMS
|Tereyağ
|KG
| 33,50
| 33,55
| 33,51
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,15
|25,00
|24,58
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,65
| 13,65
|13,65
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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