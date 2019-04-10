Erzurum Ticaret Borsası
31 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:36 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|40,00
| 40,00
|40,00
|HTS
|Kavurma
|KG
|38,85
|38,85
|38,85
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,50
|19,50
|19,43
|HTS
|Tereyağı
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
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