Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

31 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 40,00 40,00 40,00 HTS
KavurmaKG38,85 38,85

38,85 HTS
Kaşar PeyniriKG18,50 19,50 19,43 HTS
TereyağıKG 25,00 25,00 25,00 HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:36 Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi
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