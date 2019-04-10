Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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