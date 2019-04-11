Erzurum Ticaret Borsası
10 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:53 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,00
| 35,00
|35,00
|HTS
|Tereyağ
|KG
| 29,00
| 29,00
| 29,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,99
|10,99
|10,99
|HTS
|Patates
|KG
|3,75
| 4,00
|3,97
|HTS
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