Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tüccar Satış

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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