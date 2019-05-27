Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

4 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağKG 35,0035,0035,00HTS
Kuru SoğanKG 6,006,006,00HTS
PatatesKG 3,023,023,02HTS
BulgurKG2,404,002,73HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:32 Kaynak: AA
Ekonomi
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