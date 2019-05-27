Erzurum Ticaret Borsası
4 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:32 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağ
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Bulgur
|KG
|2,40
|4,00
|2,73
|HTS
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