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Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,44 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 29,44HMS
Et KüçükbaşKG 40,40HTS
PatatesKG 3,66HTS
Kuru SoğanKG 4,91HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:51 Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi
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