Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,44 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:51 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,44
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|40,40
|HTS
|Patates
|KG
| 3,66
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
| 4,91
|HTS
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