Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26-32 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:29 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26-32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|32,00
|29,84
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HMS
|Süzme Bal
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HMS
|Kuru soğan
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HMS
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