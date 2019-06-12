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Erzurum Ticaret Borsası

3 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,39 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,39HTS
Civil PeynirKG 13,95HTS
Kaşar PeyniriKG 23,51HTS
Yağlı PeynirKG13,15
HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Ekonomi
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