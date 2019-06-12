Erzurum Ticaret Borsası
3 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,39 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,39
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|13,95
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,51
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,15
|HTS
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