Erzurum Ticaret Borsası
4 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24- 44 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:46 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24- 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|44,00
|26,31
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
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