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Erzurum Ticaret Borsası

4 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24- 44 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24- 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,00 44,00 26,31 HTS
Kaşar PeyniriKG 20,00 20,00 20,00 HTS
PatatesKG3,003,00 3,00 HTS
İnek SütüKG1,00 1,00 1,00HMS
Kuru SoğanKG6,00 6,00 6,00 HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:46 Kaynak: AA
inek, erzurum, ticaret, Ekonomi
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