Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,97 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,97 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|33,97
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|8,76
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,01
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,66
|HTS
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