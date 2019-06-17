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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,97 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,97 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 33,97HTS
Lor PeynirKG 8,76HTS
Kaşar PeyniriKG 31,01HTS
Yağlı PeynirKG14,66HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Erzurum
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