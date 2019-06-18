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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,27 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 34,27HTS
Lor PeyniriKG 8,99HTS
Kaşar PeyniriKG 25,05
HTS
Yağlı PeynirKG14,66
HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:43 Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi
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