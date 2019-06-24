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Erzurum Ticaret Borsası

23 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,97 ila 45,03 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,97 ila 45,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 26,97 45,03 35,28 HTS
KavurmaKG 70,03
75,28 72,83 HTS
Kaşar PeyniriKG 24,00 31,08 30,52 HTS
Yağlı PeynirKG10,75 15,00 14,02 HTS
PatatesKG3,02 3,02 3,02 HTS
Kuru SoğanKG1,50 2,00 1,75 HMS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:00 Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi
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