Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,31 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,31 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 32,31HTS
Civil PeynirKG 17,27HTS
Kaşar PeyniriKG 19,98HTS
Yağlı PeynirKG13,10
HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]