Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,77 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,77
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|11,47
|HTS
|Tereyağı
|KG
|28,54
|HTS
|Yumurta
|ADET
|0,60
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kocası tarafından 19 yerinden bıçaklandı, kararı duyunca isyan etti: Bıçak yüzümde kırıldı
Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı
Vatandaşın Suriyelilere çocuk tacizi isyanı, sosyal medyada gündem oldu
ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor