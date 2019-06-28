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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,77 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 35,77HTS
Civil PeynirKG 11,47HTS
TereyağıKG 28,54HTS
YumurtaADET0,60HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi
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